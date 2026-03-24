Na jihu Čech se počet pacientů s rýmou a kašlem za týden příliš nezměnil

Na jihu Čech se počet pacientů s rýmou a kašlem za poslední týden příliš nezměnil. Aktuálně připadá 1060 případů akutních respiračních onemocnění na 100.000 obyvatel. Je to o necelá dvě procenta více než před týdnem. Informovali o tom jihočeští hygienici.
"Ve srovnání s 11. kalendářním týdnem jsme v týdnu minulém zaznamenali statisticky jen velmi mírný nárůst nemocnosti, výskyt akutních respiračních onemocnění vzrostl o 1,8 procenta na 1060 případů na 100.000 obyvatel kraje. Nárůst jsme zaznamenali v okresech Písek, Strakonice a Prachatice, tedy v západních okresech kraje, v dalších okresech Jihočeského kraje docházelo k poklesu," uvedla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
Nejvíce nemocných je prakticky přes celou zimu mezi nejmenšími dětmi. I když ve věkové kategorii do pěti lest počet případů za poslední týden mírně klesl. "Z hlediska věkových kategorií došlo k nárůstu nejvíce mezi seniory a dále mezi dospělými a školními dětmi," řekla Kotrbová.
Aktuální počet pacientů s akutním respiračním onemocněním na jihu Čech:
Věková kategorie Počet pacientů na 100.000 obyvatel Změna za poslední týden v pct
0 - 5 3379 -0,6
6 - 14 1620 2,5
15 - 24 832 -0,6
25 - 64 713 2,9
65 a více 397 13,8
Celkem 1060 1,8
Zdroj: Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje