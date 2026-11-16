V Jihočeském kraji v posledním týdnu prudce vzrostl počet pacientů s akutními respiračními onemocněními. Nyní jich připadá 1036 na 100.000 obyvatel. Je to o 8,5 procenta více než o týden dříve. Na podzim poprvé překonal počet případů na 100.000 obyvatel hranici tisíce. Novináře o tom dnes informovali krajští hygienici.
"Co se týče věkových kategorií, počet akutních respiračních onemocnění vzrostl v minulém týdnu nejvíce mezi školními dětmi ve věku šest až 14 let, a to o 21,9 procenta. Nejvyšší nemocnost je aktuálně mezi předškolními dětmi ve věkové kategorii do pěti let, kde připadá 2967 nemocných na 100.000," uvedla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Naopak nejméně případů se vyskytuje mezi seniory nad 65 let. Jde o 363 nemocných na 100.000 obyvatel.
Mezi okresy je nejvyšší nemocnost na Českokrumlovsku. V přepočtu na 100.000 obyvatel to je 1122 případů. Za týden tam nemocnost stoupla o 23,2 procenta.
Aktuální počet pacientů s akutním respiračním onemocněním na jihu Čech:
Věková kategorie Počet pacientů na 100.000 obyvatel Změna za poslední týden v pct
0 - 5 3730 9
6 - 14 1473 21,9
15 - 24 864 6,5
25 - 64 640 3,2
65 a více 363 2
Celkem 1036 8,5
Zdroj: Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje