Na jihu Čech vznikla petice za zachování dechovky v Českém rozhlase

Na jihu Čech vznikla petice za zachování dechové a lidové hudby na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Petici zahájila jihočeská hasičská dechovka Božejáci a přidávají se další kapely. Petici během několika dní podpořilo více než 500 signatářů, informovala dnes kapela v tiskové zprávě. Podle vedení Českého rozhlasu České Budějovice je dechová hudba stále ve vysílání, jen se v koncepci všech regionálních stanic vysílací čas snížil na jednu hodinu denně.
"To, že se ke stížnosti připojilo nejen mnoho občanů, ale také celá řada dalších kapel napříč republikou, jasně ukazuje, že se jedná o širší problém celé dechové scény," uvedl kapelník Božejáků Petr Randlík. Autoři petice zároveň poslali oficiální stížnost Radě Českého rozhlasu, kterou vedle nich podepsali také zástupci řady dalších významných dechových orchestrů a představitelů dechové hudby. Impulsem k sepsání petice bylo mimo jiné opětovné zkrácení pořadu Písničky pro radost na stanici Český rozhlas České Budějovice, rušení a úpravy vysílacích časů dalších pořadů tohoto typu.
"Rozhlas si udělal velký průzkum a z toho vyšlo, že prioritou pro posluchače je regionální zpravodajství, nikoliv písničky na přání. Díky tomu se na regionálních stanicích posiloval zpravodajsko-publicistický obsah a formovalo se schéma, aby bylo stejné jako na ostatních regionálních stanicích," řekl ČTK vedoucí programu Českého rozhlasu České Budějovice Martin Schuster. Dodal, že dechovka se stále vysílá jednu hodinu každý den a druhá hodina byla zrušena. Podle poslechovosti právě druhou hodinu už zájem posluchačů slábl.
Petice podle organizátorů zároveň připomíná, že Český rozhlas jako veřejnoprávní médium má sloužit všem skupinám obyvatel a zachovávat kulturní rozmanitost. Význam těchto pořadů je zásadní zejména pro seniory a další posluchače, pro které je rozhlas často jediným a nenahraditelným zdrojem hudby i kontaktu s kulturním děním.
Kapela Božejáci nyní připravuje další vlnu propagace petice s cílem oslovit širší veřejnost. Do její podpory se zapojují i další kapely. "Je pro nás důležité, že v tom nejsme sami. Podpora dalších kapel i posluchačů potvrzuje, že dechová hudba má v české společnosti stále pevné místo," dodal Randlík.