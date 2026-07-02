Na jihu Čech žilo v letošním prvním čtvrtletí 59 obyvatel nad 100 let. Nejstarší z nich je Růžena Loulová z Českých Budějovic, které je 108 let. Je jednou ze dvou nejstarších žen v republice. Druhá ve věku 108 let žije v Olomouckém kraji. Vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení.
Nejvíce seniorů, kteří letos dosáhnou 100 let, nebo jsou starší, žije v Českých Budějovicích. Magistrát jich eviduje 23. "Když se člověk dožije tak požehnaného věku a má ještě dostatek sil, tak je to doslova zázrak. Moc ráda jim chodím popřát a poslouchám jejich životní příběhy. Univerzální recept na dlouhověkost sice pochopitelně nemají, ale většina z nich je vždycky v dobré náladě a na nic si nestěžují, což je úkaz. Někteří dokonce stále sledují veškeré dění," uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Z 59 obyvatel nad 100 let na jihu Čech jsou jen čtyři muži. Nejstaršímu je 102 let.
V Českých Budějovicích žila do loňska i nejstarší žena v republice. Blažena Strachotová, která se narodila 9. února 1917, zemřela na konci září.