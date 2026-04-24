Na jihu Čech znovu mrzlo, na Šumavě naměřili téměř minus osm stupňů Celsia

Na jihu Čech třetí den po sobě ráno mrzlo. Nejméně naměřili u šumavské Kvildy, kde bylo minus 7,8 stupně Celsia. Jedná se o dnešní nejnižší hodnotu v republice. Jih Čech byl dnes nejchladnějším krajem v ČR. ČTK to řekla českobudějovická meteoroložka Eva Houbová.
Tři dnešní nejnižší ranní hodnoty v republice naměřili meteorologové na jihočeských stanicích. Po Kvildě byl druhým nejchladnějším místem Luční potok u Volar, kde ráno klesla teplota na minus 7,5 stupně Celsia. Třetí nejnižší hodnota v ČR pak byla v Pohoří na Šumavě, a to 7,3 stupně Celsia pod nulou.
"Ale mrzlo na řadě míst kraje a také třeba v nižších polohách," uvedla Houbová. Přes den očekávají meteorologové jasné počasí a teploty v rozmezí 17 až 20 stupňů Celsia. Podobný charakter počasí předpovídají i na sobotu. Opět by mělo po ránu mrznout a přes den pak bude slunečné počasí. "Sobota by měla být nejteplejším dnem v týdnu," dodala Houbová.