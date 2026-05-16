Na jindřichohradeckou věž dnes vyběhlo 40 závodníků, traťový rekord nepadl

Na ochoz jindřichohradecké městské věže dnes vyběhlo 40 závodníků při tradičním klání Běž na věž. Traťový rekord 38,83 vteřiny ale nepadl. Vítězem se stal dvaadvacetiletý Josef Lebeda z Prahy, který si na závod doslova odběhl ze zkoušky na vysoké škole. Prvních pár metrů běhu od rohu domu v Kostelní ulici komplikoval běžcům déšť a kluzká dlažba. Pak zaběhli dovnitř na točité schodiště věže a museli zdolat 153 schodů, než se dostali na ochoz ve výšce 35,3 metru.
"Nečekali jsme, že bude takové počasí. A Žofie, i když byla před pár dny, se podepsala naplno. Jako traťový komisař musím říct, že můj obdiv a úctu mají všichni, kdo běželi, od dětí po seniory nad 70 let. Protože v tomto počasí je to vítězství," řekl ČTK traťový komisař a historik pořádajícího Muzea Jindřichohradecka Vladislav Burian. Závodníci bojovali nejen o osobní rekordy, ale i o prestižní putovní křišťálový pohár ředitelky muzea.
Vítěz Josef Lebeda stihl na ochoz doběhnout za 59 vteřin. "Déšť mi hrál do karet, protože jsem nemohl přepálit začátek. Bylo to skvělé. Neznal jsem trasu, nikdy jsem to neběžel, takže jsem po cestě ještě musel hledat. A málem jsem si vyplivl plíce, takže jsem do toho dal všechno," řekl ČTK Lebeda. V Jindřichově Hradci studuje Fakultu managementu VŠE a závod mu doporučila němčinářka. "Bylo to náročné to všechno stihnout ještě s ranní zkouškou, která taky dobře dopadla. Takže mám dnes úspěšný den," dodal Lebeda.
Jeho vítězství také nahrálo, že dlouholetý závodník a držitel traťového rekordu z roku 2024 se dnes účastnil jiného sportovního klání. A přestože se do Běž na věž zaregistroval, nestihl se vrátit před skončením závodu. Běž na věž se letos konalo a posedmadvacáté a je součástí oslav Mezinárodního dne muzeí.