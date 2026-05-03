Na Jindřichohradecku zemřel muž sražený vlakem, provoz na trati stojí

Na Jindřichohradecku dnes srazil vlak muže, který šel v kolejišti, ten zraněním podlehl. ČTK to sdělil mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Nehoda se stala v katastru obce Rodvínov mezi Jindřichovým Hradcem a Jarošovem nad Nežárkou. Cestující ve vlaku zranění nebyli, uvedl Vojtěch Míra z jihočeské záchranné služby. Provoz na trati byl přerušen hodinu po poledni, uvedly České dráhy na webu.
Jde o železnici 225 mezi Havlíčkovým Brodem a Veselím nad Lužnicí, po níž jezdí i rychlíky. Provoz na dráze bude podle nynějšího předpokladu přerušený do 17:00. Autobusy je zatím nahrazují mezi Jindřichovým Hradcem a stanicí Počátky-Žirovnice.