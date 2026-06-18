Na Kamenném mostě v Písku se lidé mohou projít po chodníku z písku. Asi jeden a půl metru široká promenáda bude na mostě do neděle. Spolek Piána na ulici, která akci s názvem Naboso pískem organizuje, chce pro lidi vytvořit nový zážitek při chůzi po mostě. Novinářům to řekl za spolek Ondřej Kobza.
"Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je ze sedla koně. Jde totiž o určitý pocit, změnu vnímání. To se ale projeví, i když si například sundáme boty. Vše se náhle zpomalí. Nic nás tam dole nesvazuje. Mezi prsty cítíte zrnka písku, jdete rozvážně, uvolněně. Procházka po písku je léto, pláž, dovolená. A kde jinde si tenhle pocit dopřát než v Písku," uvedl Kobza.
Akce Naboso pískem je další akcí ve veřejném prostoru, které spolek Piána na ulici zakladatele Ondřeje Kobzy organizuje v republice. V minulosti pořádal spolek například sousedskou hostinu na Karlově mostě, v centru Brna či Pardubic, klavírní koncert na autobusovém nádraží v Liberci, symfonické koncerty na pražském hlavním nádraží, v budově České pošty či v jednacím sále Poslanecké sněmovny.
"Kamenný most je jednou z nejvýznamnějších památek našeho města. Jsme proto rádi, když ožívá tradičními i novými akcemi, které na něj přivádějí místní obyvatele i turisty. Díky nim není jen spojnicí mezi oběma břehy Otavy, ale také místem setkávání, zážitků a živou součástí veřejného prostoru," řekl starosta Písku Michal Čapek (ANO).
Kamenný most je nejstarším dochovaným mostem v Česku, byl postavený ve třetí čtvrtině 13. století. Je dlouhý 111 metrů a na obou březích byl původně zakončen obrannými věžemi. Zdobí ho barokní plastiky sv. Jana Nepomuckého, Kalvárie, sv. Anny a sv. Antonína Paduánského.