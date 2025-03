Na kartě se svým vzorem. Budějovický talent čeká premiéra mezi profesionály

Sedmnáctiletá Kohoutová bude čelit starší a zkušenější soupeřce, která bude navíc v domácím prostředí. V tréninku ji vedou trenéři z pořádajícího klubu. „Nikdo ode mne nic nečeká, mohu hlavně překvapit. Nedávám si na sebe proto žádný tlak,“ ujišťuje budějovická bojovnice.

Velkého galavečera s 1600 diváky v zádech se nebojí, přestože to bude pro ní novinka na takové úrovni. „Hodně jsem toho nakoukala, řadu galavečerů jsem zažila jako divák. Umím si to představit, vcítit se do toho. V ringu už pak stejně nevnímám nic než souboj,“ zdůrazňuje.

Kohoutová je podle svých slov výborně připravená a natrénovaná. Poslední souboj svedla před Vánoci na Gladiators night na budějovickém výstavišti. „Jsem natěšená. Vždy jsem si přála dostat se na takovou úroveň, soupeřit mezi profesionálkami. Pořád mě to hlavně baví, to je důležité. Občas se zastavím a uvědomím si, že jsem se někam už dostala,“ potvrzuje.

Jedním z vrcholů sobotního galavečeru je souboj domácí Moniky Chocholíkové, mnohonásobné světové šampionky IFMA, WAKO K1 a WMC. „Je to můj vzor. Být na jedné kartě s ní je samo o sobě skvělé. Beru to jako motivaci. Na československé postojové scéně je to jedno z toho největšího,“ uvědomuje si.