Na letní tábory na jihu Čech se o prázdninách chystá přibližně 30.000 dětí. Hygienici nyní evidují více než 27.000 dětí, ale číslo bude ještě narůstat. Zatím je v kraji hlášeno 250 táborů. Vyplývá to z aktuálních informací jihočeských hygieniků. Loni na táborech o prázdninách na jihu Čech bylo 37.000 dětí.
"Počet nahlášených akcí i dětí je nižší než vloni v tomto období. Z praxe ale víme, že hlavně v průběhu července budou další akce přibývat. Na prázdniny máme naplánováno 123 kontrol, reagujeme ale samozřejmě především na aktuální situaci na táborech a počet realizovaných kontrol bývá vyšší, byť uplynulé sezony hodnotíme jako relativně klidné," uvedla ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
Hygienici loni o prázdninách při 132 kontrolách našli minimum nedostatků a uložili provozovatelům sedm pokut v součtu za 28.000 korun. V Jihočeském kraji se tradičně koná nejvíc táborů. Loni to bylo 360 akcí.
"Nejvíce táborů bývá hlášeno v okrese Jindřichův Hradec, letos je nejvíce dětí nahlášeno na tábory v okresech Jindřichův Hradec a Písek. Naše kontroly podle potřeby začínají již před zahájením samotné rekreační sezony a týkají se mimo jiné ověřování bezvadnosti zdrojů pitné vody, které jsou z epidemiologického hlediska jedním z nejrizikovějších faktorů. Zatím jsme nemuseli zakázat konání žádné akce," uvedla Kotrbová.
Hygienici nyní evidují téměř 26.000 dětí na takzvaných zotavovacích akcích, což jsou větší akce pro 30 a více dětí. Zatím jde o 220 táborů s 352 běhy. Další tisícovka dětí je zatím nahlášena na podobné akce, kde většinou bývá nižší počet účastníků.