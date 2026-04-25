Na literárním festivalu v Č. Budějovicích se představil i režisér Mádl

Autorským čtením při BookFestu dnes v Českých Budějovicích vyvrcholil 14. ročník festivalu Literatura žije! Návštěvníci mohli slyšet například tvorbu režiséra a spisovatele Jiřího Mádla, rappera Paulieho Garanda, nebo novinářky Lindy Bartošové. ČTK to řekl ředitel festivalu Literatura žije! Miroslav Boček.
"Největším jménem dnešní akce byl Jiří Mádl. Málokdo ví, že kromě toho, že se věnuje filmové tvorbě, napsal knížku Přitažlivost k planetě Krypton, kterou zde představil. Kromě toho lidé mohli vidět výstavu významného českobudějovického publicisty a spisovatele Milana Bindera, jenž představil svou novou knihu Českobudějovická tabačka," uvedl Boček.
Program, který vznikl ve spolupráci s Cechem malých nakladatelů, nabídl kromě čtení a besed také koncerty, výtvarné workshopy, výstavu a stánky s knihami z produkce nezávislých nakladatelů. Rapper Paulie Garand, jenž v Českých Budějovicích vystoupil, propojuje hudbu s literárním jazykem. "Představil svou knihu hudebně, a to tak, že rapoval," uvedl Boček. Tématu psychických obtíží se pak věnovala novinářka a moderátorka Linda Bartošová.
"Každoročně na Bookfestu nabízejí svou knižní produkci nezávislí nakladatelé sdružení kolem Cechu malých nakladatelů, kterých zde bylo 24 a lidé si u jejich stánků mohli koupit knížky," řekl Boček.
Festival Literatura žije!, jehož je BookFest součástí, začal v Českých Budějovicích 20. dubna. Čtrnáctý ročník multižánrové přehlídky se letos zaměřil na komiks. Program festivalu se také věnoval menšinám. Na akci komunity BUDQueer vystoupili držitelé Ceny literární kritiky Aleš Kauer a Iryna Zahladková či slovenská básnířka Dominika Moravčíková. Novinkou byl Minifestival Paramisara, který představil současnou romskou literaturu a hudbu.