Na obnovu vyhořelého kostela v Chlumu u Třeboně poslali dárci dva miliony korun

Na obnovu kostela v Chlumu u Třeboně, který na jaře 2024 poničil požár, poslali dárci přes dva miliony korun. Sbírku už městys dvakrát prodloužil a skončí 31. října. Oheň na barokním kostele Nanebevzetí Panny Marie způsobil škodu 17 milionů korun a hasiči zabránili dalším škodám za 30 milionů korun. Peníze ze sbírky poskytuje městys římskokatolické farnosti, které památka z 18. století patří. ČTK to řekla starostka Jitka Bednářová (Vaši občané pro Chlumecko).
Do sbírky se zapojily stovky dárců, jednotlivci, skupiny, obce a organizace. "Nerozhoduje, jestli navštěvuje bohoslužby, jestli do kostela přijde cíleně nebo náhodou. Jde o sounáležitost s místem, které je mu blízké a má k němu vlastní pouto. Pro obyvatele Chlumu i jeho návštěvníky je kostel na Náměstí nejen magickou dominantou městyse, místem, kudy prošly i zásadní okamžiky nejen zdejších dějin, ale také prostorem pro setkávání. A tak všichni doufáme, že obnova kostela nepotrvá věčnost," uvedla Bednářová.
Požár výrazně zasáhl varhany, kůr, část krovu, střechu, stropy boční lodi. Interiér byl znečištěný popelem, který pokryl výmalbu, fresky, sochy, nově zrestaurovaný oltář a kazatelnu. Mobiliář uschoval městys. "Soška patronky kostela Panny Marie s děťátkem je prozatím umístěna v biskupské kapli v Českých Budějovicích a chlumští doufají, že se do místního kostela brzy vrátí," dodala Bednářová.
Poškozená střecha boční lodi kostela byla zrekonstruována zhruba dva měsíce po požáru. Po dalším více než roce začaly opravy interiéru, při nichž se rozebraly varhany, vyčistily stěny a stropy kostela pomocí laserové technologie a odstranily se ohněm nevratně poškozené částí kůru.
Tři dny po požáru otevřel Chlum u Třeboně veřejnou sbírku a peníze z ní postupně převádí církvi. Peníze ze sbírkového účtu slouží farnosti k zajištění finanční spoluúčasti k dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví. Dárci na transparentní účet poslali 2,074 000 Kč. "Čerpáno bylo zhruba 1,284 milionu korun a necelých 790.000 korun je na účtu připraveno," řekla starostka.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně byl postaven v letech 1737 a 1745. Dal ho vybudovat majitel chlumeckého panství Jan František z Fünfkirchenu jako poděkování za záchranu života, když ho zasypala zřícená klenba střelnice u rybníka Hejtman. Dnešní podobu získal chrám v roce 1804. Kostel zároveň sloužil jako rodová hrobka. Součástí poutního místa v exteriéru je také čtveřice barokních soch.