Na orlické přehradě v Podolsku na Písecku platí třetí týden zákaz koupání. Ve vodě je nadlimitní množství sinic. Ostatní sledovaná místa na jihu Čech mají vynikající kvalitu vody, uvedli v tiskové zprávě krajští hygienici.
Vzorek vody u veřejného tábořiště Podolsko na Orlíku byl naposledy odebrán tento týden v pondělí. "Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a je nebezpečná ke koupání. Byly zde významně překročeny limitní hodnoty třetího stupně ukazatele sinice, chlorofyl-a, vodní květ a je tu snížená průhlednost. Hrozí zde akutní poškození zdraví," uvedla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
Voda ve druhé sledované oblasti na Orlíku u autokempu Radava má naopak vynikající jakost a získala nejvyšší možné hodnocení. Stejné výsledky mají rybníky Hejtman a Staňkovský u Chlumu u Třeboně a voda u pláže u lipenské přehrady v Černé v Pošumaví. Všechna čtyři místa jsou podle hygieniků vhodná ke koupání.
U dalších dvou pláží lipenské přehrady v Lipně nad Vltavou a v Horní Plané má voda mírně zhoršené vlastnosti. Hygienici pravidelně jednou za dva týdny sledují sedm míst pro koupání na jihu Čech. Vzorky hodnotí na škále jedna až pět, jednička znamená vynikající jakost vody ke koupání, pětka naopak zákaz koupání.