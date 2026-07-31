Na orlické přehradě v Podolsku trvá druhý týden zákaz koupání

Na orlické přehradě v Podolsku na Písecku stále trvá zákaz koupání, který hygienici nařídili minulý týden. Ve vodě je množství sinic a vyskytuje se v ní také vodní květ. Vyplývá to z aktuálních mimořádných odběrů, které hygienici dělali tento týden.
"U veřejného tábořiště Podolsko na Orlíku je voda na základě výsledků mimořádného odběru opět hodnocena na pětistupňové škále stupněm pět. Podle aktuálního rozboru voda neodpovídá hygienickým požadavkům a je nebezpečná ke koupání. Byly zde opravdu velmi významně překročeny limitní hodnoty třetího stupně ukazatele sinice, chlorofyl-a, vodní květ a hrozí zde akutní poškození zdraví. Dne 23. července jsme proto vyhlásili dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání a tento zákaz stále platí," uvedla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
Mimořádné rozbory se také týkaly dvou lokalit na lipenské přehradě. Voda u pláže v Černé v Pošumaví je vhodná ke koupání a má jen mírně zhoršené vlastnosti. Voda u pláže v Lipně nad Vltavou má zhoršenou jakost s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů. "U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Podle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a sníženou průhlednost," uvedla Kotrbová.