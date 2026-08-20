Na Orlíku v Podolsku, kde platil zákaz koupání, se zlepšila kvalita vody

Na orlické přehradě v Podolsku, kde na přelomu července a srpna platil zákaz koupání, se zlepšila kvalita vody. Podle aktuálních odběrů hygieniků je vhodná ke koupání. Vyplývá to z aktuální zprávy hygieniků.
"U veřejného tábořiště Podolsko na Orlíku je voda na základě výsledků pondělního řádného odběru hodnocena na pětistupňové škále stupněm tři. Podle aktuálního rozboru je vhodná ke koupání s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní potíže," uvedla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
Stejné hodnocení získaly i lokality u lipenské nádrže. Jde o pláže v Horní Plané, Černé v Pošumaví a v Lipně nad Vltavou. "V lokalitách, které jsou hodnoceny stupněm tři, proto doporučujeme osprchovat se po koupání čistou vodou," uvedla Kotrbová.
Nejlépe ohodnotili hygienici vodu na Orlíku u autokempu Radava s rybníky Staňkovský a Hejtman. Podle aktuálních rozborů získaly všechny tři lokality nejvyšší známku.
Hygienici pravidelně jednou za dva týdny sledují na jihu Čech sedm míst ke koupání. Vzorky hodnotí v rozmezí jedna až pět, kdy jednička znamená vynikající jakost vody ke koupání, pětka naopak zákaz koupání. Bližší informace k rozborům jsou na webu jihočeských hygieniků.