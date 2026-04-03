Na Písecku vyhrožoval muž se zbraní starostovi, je v policejní cele

Muž se zbraní vyhrožoval starostovi jedné z obcí na Písecku. Jednapadesátiletého muže, který legálně vlastní několik zbraní, zadržela policie. Je v policejní cele a vyšetřovatel podal návrh na jeho vzetí do vazby. Hrozí mu až pět let vězení. Písečtí kriminalisté případ prověřují od čtvrtka, uvedl dnes na webu jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Policie muže zadržela ve spolupráci s jihočeskou zásahovou jednotkou. Obviněný je z trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Mluvčí uvedl, že policie teď nebude zveřejňovat bližší informace, protože je případ na samém počátku.