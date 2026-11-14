Na Písecku dnes zemřel cyklista, havaroval při jízdě z obce Chyšky na Střítež

Autor: ČTK
  18:27aktualizováno  18:27
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na Písecku dnes odpoledne zemřel čtyřiašedesátiletý cyklista. Havaroval při jízdě z obce Chyšky na Střítež. Přestože měl helmu, zraněním podlehl na místě, uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Okolnosti tragické nehody policie zjišťuje.

Havárie se stala po 16:00. Cyklista podle policie pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy. Havaroval v pravotočivé zatáčce a po pádu skončil ve svahu u silnice. Svědci začali s jeho resuscitací asistovanou po telefonu, na niž navázali záchranáři. Přes několik desítek minut trvající úsilí zasahujících se muže zachránit nepodařilo, uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Václav Burian.

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