Na přejezdu u Veselí nad Lužnicí vlak srazil a zabil muže, provoz na trati stojí

Na železničním přejezdu u Veselí nad Lužnicí na Táborsku srazil dnes ráno vlak muže, který nehodu nepřežil. Provoz na trati Veselí nad Lužnicí - České Velenice je přerušený. Novináře o nehodě informovala mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.
"Ke střetu vlaku s mužem došlo krátce před 8:30 na přejezdu u obce Val," uvedla. Dodala, že ve vlaku nebyli žádní cestující. Příčiny tragické události policie vyšetřuje. Kvůli nehodě jezdí místo vlaků náhradní autobusová doprava mezi Lomnicí nad Lužnicí a Veselím nad Lužnicí.