Na Svinenském čtení byl největší zájem o vystoupení autorky Ditty Kůtové

Několik stovek lidí navštívilo letošní šestý ročník festivalu Svinenské čtení. Největší zájem byl o vystoupení autorky Ditty Kůtové. Festival, který se uskutečnil na několika místech v Trhových Svinech na Českobudějovicku, dnes zakončil spisovatel Štěpán Javůrek. ČTK to řekl organizátor Svinenského četní Jan Štifter.
"Zažili jsme letos největší Svinenské čtení v historii festivalu. Ve středu přišlo na čtení Ditty Kůtové 200 lidí, což je na poměry Trhových Svinů neuvěřitelné. Napsala bestseller Zlá babička, který se čte po celé zemi. Navíc se jedná o příběh z nedalekých Ločenic, je to příběh vraždy a těžkého osudu a dotýká přímo Trhových Svinů," uvedl.
Festival začal v pondělí a nabídl pět různých autorů. Každý večer vystoupil jeden z nich, kdy přednesl část ze své tvorby a následovala debata s posluchači. "Hodně si povídáme, lidé se mohou na cokoliv ptát, probíráme všechny možné věci spojené s literaturou," uvedl Štifter. Kromě Kůtové a Javůrka se představili Barbora Štastná, Pavla Horáková a Michal Sýkora.
Svinenské čtení se koná tradičně na různých místech. Jde například o kulturní památku Buškův hamr, kostel v Trhových Svinech, faru, prostor u Velkého rybníka nebo nedaleký kostel Nejsvětější Trojice. "Chceme ukázat lidem nejhezčí místa Trhových Svinů a okolí. Těší nás, že festival se už netýká pouze místních. Jezdí k nám návštěvníci z různých míst republiky a třeba i jedna paní z Paříže. Navíc je to ideální tip na týdenní dovolenou. Přes den můžete chodit do přírody a nedalekých Novohradských hor a večer je kulturní program," uvedl.