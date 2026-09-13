Na Táborská setkání dorazilo za tři dny na 9000 návštěvníků

Přibližně 9000 návštěvníků dorazilo na 34. ročník historického festivalu Táborská setkání. Přehlídka, která nabídla řadu kulturních akcí, se konala do pátku do dneška. Návštěvnost byla letos nepatrně nižší než v minulých letech. ČTK to řekla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu táborské radnice Radka Šimková.
"V pátek a sobotu nám přálo počasí, kdy bylo slunečno. Dnešek už byl s přeháňkami. Počasí je vždy jedním z hlavních faktorů, který návštěvnost ovlivňuje. Ale v půlce září bývá nevyzpytatelné a těžko se dopředu odhaduje," uvedla.
Hlavním centrem Táborských setkání byla zóna na Žižkově náměstí a v jeho okolí. Středem města v pátek večer prošel kostýmovaný pochodňový průvod. Vyrazil z náměstí T. G. Masaryka a došel právě na Žižkovo náměstí.
Dodala, že letos byl velký zájem o sobotní průvod, do nějž se tradičně zapojila i veřejnost. "Zapůjčili jsme pro tuto příležitost 220 kostýmů, které si mohli zájemci vzít. A všechny kostýmy si lidé rozebrali," uvedla Šimková.
Součástí Táborských setkání byl opět videomapping. Letos příběh vytvářeli studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. K hlavním kulturním aktérům festivalu patřil zpěvák Vlasta Redl, jenž vystoupil v pátek večer. Dnes odpoledne se představila skupina Buty.
Rozpočet Táborských setkání se blíží částce osm milionů korun. Polovinu hradí město, zbytek sponzoři a výnos ze vstupného, jehož ceny se neměnily. Na celý festival lidé za vstup zaplatili v předprodeji 250 korun a na místě pak 350 korun. "Je pravda, že návštěvnost oproti minulým ročníkům mírně klesla, ale akce zase byla pro lidi příjemnější, protože ve městě měli více místa a prostoru," uvedla Šimková.