„Travelcon dlouhodobě staví na otevřeném sdílení zkušeností a praktických příkladů. Letošní ročník chceme ještě více zaměřit na pohledy lidí z praxe, kteří dokážou nabídnout inspiraci, ale i realistický obraz současného cestovního ruchu,“ uvádí Kateřina Pohlová Švecová, manažerka konference.
Diskutovat se bude například o tom, jak ovlivní směřování cestovního ruchu podoba nové české vlády, kdo je dnešní německy či maďarsky mluvící návštěvník a jaká jsou jeho očekávání, motivace a chování.
Řešit se bude organizace velkých akcí, jejich přínos pro regiony. Mezi témata se zařadí i debata o roli dopravní infrastruktury, zejména autobusové turistiky.
Vstupenky jsou v prodeji na webu akce travelcon.cz.