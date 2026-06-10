Nádraží v Lovětíně na jindřichohradecké úzkokolejce se promění na školu a školku

Bývalé nádraží v Lovětíně na úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Obrataně se mění na školu a školku. Od září se tam přestěhuje komunitní lesní klub Živě v trávě, který deset let působil na soukromé louce v Kruplově u Jarošova nad Nežárkou. Železniční stanici škole pronajal majitel úzkokolejky Gepard Express a s přestavbou pomáhají dobrovolníci. Část peněz také provozovatelé vybírají ve sbírce na platformě Donio, řekla dnes ČTK ředitelka školy Barbora Kolářová.
"Kolem sebe máme hodně laskavých lidí, kteří nám dělají zatím veškeré stavební práce zdarma. My je tam vždycky pozveme a oni sami vidí, co je potřeba, a udělají to. Ale víme, že musíme zaplatit rozvody vody, topení, elektřinu, a to bude stát 400.000 až 500.000 korun. A další terénní úpravy zase uděláme svépomocí s rodiči, kteří budou mít zapsané děti ve školce a ve škole,” uvedla Kolářová. Ve sbírce se zatím podařilo vybrat přes 100.000 korun.
Lesní klub v současné době navštěvuje 29 dětí. Některé děti střídavě chodí do Živě v trávě a do klasické mateřské školy. Komunitní školu nyní navštěvuje 15 žáků a v příštím školním roce jich bude 17. Škola a školka opouští soukromou louku v Kruplově po deseti letech. Děti majitelů pozemku, které dříve lesní klub navštěvovaly, už odrostly a vlastníci chtějí mít u domu větší soukromí.
Vlak sice v Lovětíně staví, ale na úzkokolejce z Jindřichova Hradce do Obrataně jezdí jen v turistickém režimu. Na dopravu do školy spojení ideální není. "První vlak je v Lovětíně v 9:20. Jinak by se nám líbilo jezdit vlakem. Dneska jsme tam shodou okolností jeli s dětmi na výlet. V Lovětíně jsme vystoupili, dali jsme si tam svačinu a šli jsme pěšky do původního jarošovského zázemí," dodala Kolářová. Od původního sídla je lovětínské nádraží vzdálené zhruba tři kilometry.
Vlaky na dvou úzkokolejných tratích z Jindřichova Hradce nejezdily 3,5 roku kvůli insolvenci předchozího majitele. Pravidelný turistický obnovila společnost Gepard Express letos 3. dubna. Z Jindřichova Hradce v létě míří do obou směrů do Nové Bystřice a do Obrataně tři páry vlaků denně.
Úzkokolejky začaly sloužit na konci 19. století, na starší z nich, trati Jindřichův Hradec - Nová Bystřice dlouhé 33 kilometrů, byl provoz zahájen 31. října 1897. Druhá trať byla zřízena z Jindřichova Hradce přes Kamenici nad Lipou do Obrataně na Pelhřimovsku, měří 46 kilometrů. Vlaky tam poprvé vyjely o Vánocích 1906.