Nádraží v Lovětíně na jindřichohradecké úzkokolejce se změnilo na školu a školku

Netradiční zázemí získala komunitní škola a školka Lovětínka z Jarošova nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Školní rok dnes zahájila v budově bývalého nádraží v Lovětíně na úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Obrataně. S opravou opuštěné železniční stanice, kterou škole pronajal majitel úzkokolejky Albert Fikáček, pomohli rodiče či veřejná sbírka. Lidé na obnovu budovy darovali přes 200.000 korun, řekla dnes ČTK ředitelka školy Barbora Kolářová.
Do lovětínské stanice se škola a školka přesunula z asi tři kilometry vzdálené louky v Kruplově u Jarošova nad Nežárkou. "Pomáhali rodiče všech zapsaných dětí, pomáhali prarodiče a pomáhali i přátelé celé školky a školy. Podařilo se nám zrenovovat všechna okna, dveře, podlahy, futra, koupili jsme novou kuchyň," popsala Kolářová. Do lesního klubu letos dochází 22 dětí a komunitní školu navštěvuje 18 žáků.
Bývalá čekárna pro cestující se proměnila na druhý stupeň základní školy, žáci z prvního stupně se učí v dřívější výdejně jízdenek. Z bytu výpravčího se stala šatna a jídelna. Jako zázemí lesního klubu zůstala maringotka, která se na místo přesunula z kruplovské louky. Na nádraží s nádechem starých časů, které leží stranou od vesnic, školáky nikdo neruší. Jen několikrát denně před ním zastaví vlak. "Chtěli bychom moc, aby děti přijížděly do školy a školky vlakem, ale první vlak přijíždí v 9:25," uvedla Kolářová.
Majitel dráhy Albert Fikáček z Gepard Express uzavřel s Lovětínkou smlouvu na deset let, počítá ale s jejím prodloužením. "Cílem je, aby celá dráha žila. To, co mě mrzí, je, že zatím nejsme schopni zařídit, aby děti do té školy tím vlakem dojely, ale třeba se to časem změní," řekl ČTK Fikáček. S podporou obou krajů, přes které vedou úzkorozchodné koleje, jezdí po železnici spoje v turistickém režimu. S dopravou do práce či do školy se zatím nepočítá.
Vlaky na dvou úzkokolejných tratích z Jindřichova Hradce nejezdily 3,5 roku kvůli insolvenci předchozího majitele. Pravidelný turistický provoz obnovila společnost Gepard Express letos 3. dubna. Z Jindřichova Hradce v létě jezdí do Nové Bystřice a do Obrataně tři páry vlaků denně.
Úzkokolejky začaly sloužit na konci 19. století, na starší z nich, trati Jindřichův Hradec - Nová Bystřice dlouhé 33 kilometrů, byl provoz zahájen 31. října 1897. Druhá trať byla zřízena z Jindřichova Hradce přes Kamenici nad Lipou do Obrataně na Pelhřimovsku, měří 46 kilometrů. Vlaky tam poprvé vyjely o Vánocích 1906.