Budějovická nádrž Bagr bude do léta čistší, ke koupání ale určena nebude

Nákupní vozík, skleněné lahve od alkoholu, nespočet míčků i pneumatiky. To je výčet věcí, které desítky let ukrývala nádrž Bagr v českobudějovickém lesoparku Stromovka. Město se pustilo do jejího důkladného čištění, protože se v ní v poslední době výrazně zhoršila kvalita vody. Vypuštěný Bagr mohou lidé spatřit vůbec poprvé za 25 let.

„Nejvíc je tu jednoznačně míčků a věcí pro pejsky. Našli jsme i docela dost injekčních stříkaček. Budeme muset přivolat strážníky, kteří je bezpečně odstraní,“ popsal vedoucí budějovického odboru ochrany životního prostředí Radek Kyrian, který na čištění od čtvrtka dohlíží.

Mimo odpadků musí pracovníci městských služeb odklidit asi třiceticentimetrový nános sedimentu, který tvoří převážně tlející listí.

„Uvidíme, jak rychle se nám podaří snížit zabahnění, kal a množství fosforu. Postupně bychom v Bagru rádi udrželi smysluplnou rybí populaci a čistili vodu i na přítoku. K tomu by mohla sloužit nějaká přírodě blízká opatření, jako jsou kořenové systémy vodních rostlin. Voda pak bude vypadat podstatně lépe než v minulých letech,“ předeslala náměstkyně primátorky pro životní prostředí Zuzana Kudláčková.

Generální úklid potrvá ještě několik týdnů, na začátku léta už by měla být nádrž o velikosti 2,6 hektaru opět napuštěná. Jako koupaliště ale podle náměstkyně neposlouží.

„Veřejné koupaliště na Bagru nikdy fungovat nebude. Je to relaxační zóna, u níž lidé nejvíce oceňují přístupnost. Kdybychom zavedli režim koupaliště a vstup zpoplatnili, lidé by to nepřivítali,“ zamyslela se Kudláčková.

Zásadní změnou, která do budoucna napomůže kvalitě vody, bude otevření přítoku. Ten nahradí část vedenou trubkami pod zemí. „Dáváme dohromady projekt, který počítá s otevřeným korytem, tůněmi a zelení. To by napomohlo čištění vody přitékající z Vltavy. Teď se v nádrži snadno tvoří sinice a zelený povlak, ale samotná voda tolik špinavá není,“ vysvětlil Kyrian.

Přidal, že otevřený přítok bude hotový za dva roky. Do té doby město opraví nefungující odtokové zařízení, aby se dala voda podle potřeby upouštět. Výsadba zeleně v průtokové nádrži podpoří vodní zooplankton živící se sinicemi. Díky tomu pak bude voda průhlednější.

„Doufám, že se nám do budoucna podaří navrátit na ostrůvek uprostřed nádrže herní prvky. Chtěli bychom k němu zavést mostek, aby se tam dostaly i menší děti,“ zmínil Kyrian.

Vědci zkoumají ryby v nádrži

Přírodní procesy v nádrži zkoumají i odborníci z Jihočeské univerzity, kteří před několika měsíci Bagr vylovili a sledovali rybí populaci.

„Chceme vědět přesné údaje o tom, jaké ryby zde žijí a jak jsou velké. Zajímají nás také proporce jednotlivých druhů. Zkoušíme si tu různé odlovné metody. Také doufáme, že dojde k odstranění nežádoucí rybí obsádky,“ vysvětlil v srpnu biolog a vedoucí výzkumu Petr Blabolil z Biologického centra Akademie věd ČR.

Akademici ve vodě zjistili přemnožení nežádoucího invazivního druhu slunečnice pestré.

„V Bagru se dále dají najít i candáti, což jsou poměrně prospěšní dravci. Mohou lovit ryby, jež požírají perloočky, které likvidují řasy a sinice. Právě perloočky ve vodě potřebujeme pro uchování její lepší kvality. Vídáme tu také okouna nebo jelce tlouště. Bohužel, neradi tu vidíme cejny a plotice, které právě likvidují prospěšný plankton,“ jmenoval Blabolil.