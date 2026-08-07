Zloděj se rozhodl krást ve čtvrtek. Chtěl „vysát“ nádrž nákladního vozu u zemědělského objektu u Suchdola nad Lužnicí. S sebou si vzal desetilitrový kanystr.
„Zaparkovanému automobilu poškodil nádrž. Následně odtud začala odtékat motorová nafta. Tu zachytil do plastového kanystru. Ten byl však příliš malý, a tak většina pohonných hmot z nádrže, zhruba 200 litrů, vytekla na zem,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
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Doplnila, že není vyloučené, že zloděje někdo při krádeži vyrušil, protože na místě činu nechal přinesený kanystr. Celková škoda, kterou způsobil, dosáhla bezmála 20 tisíc korun.
Policisté nyní po pachateli trestného činu krádeže a poškození věci pátrají. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.