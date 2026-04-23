Nákladní vůz dnes v Kaplici srazil chodce, muž na následky zranění zemřel

Nákladní vozidlo dnes v Kaplici na Českokrumlovsku usmrtilo chodce. Tragická nehoda se stala po poledni. Přesné příčiny havárie vyšetřují policisté. Novináře o tom informovala ve zprávě jejich mluvčí Lenka Krausová.
Po příjezdu záchranářů muž ještě žil. "Byl v bezvědomí, svědci nehody prováděli telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci, na kterou posádka navázala. Muž středního věku byl ve velmi vážném stavu. I přes veškerou snahu zasahujících muž na místě zemřel v důsledku mnohočetných poranění," uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.