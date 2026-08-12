Bagrista vyhrábl ze dna Vltavy válečnou minu, na slunci mohla sama vybuchnout

Autor: pkj
  14:52aktualizováno  14:52
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Nebezpečnou munici vyhrábl v úterý bagrista při úpravě dna řeky Vltavy u Větřní na Českokrumlovsku. Americká dělostřelecká mina by v současných vysokých teplotách mohla na slunci sama explodovat. Pyrotechnici ji proto urychleně odpálili na nedaleké louce.

KRIMI

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Bagrista pracující na úpravě dna řeky Vltavy si všiml, že na lžíci stroje nabral starou munici. Šlo o americkou dělostřeleckou minu ráže 81 mm WP Smk Shell M57 z druhé světové války.

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„Pokud by si jí nevšiml a ležela by na přímém slunci, mohla by při současných teplotách sama explodovat,“ upozornil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Mina totiž obsahovala bílý fosfor, což je vysoce toxická a na vzduchu samovznítitelná látka s teplotou hoření 1 300 stupňů. Tato mina se nepřeváží a likviduje přímo na místě.

Přivolaní pyrotechnici z Českých Budějovic munici přesunuli na přilehlou loukou, aby ji neodpalovali přímo v korytě řeky.

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„Při likvidaci munice asistovali i hasiči z Českého Krumlova, kteří zasahovali v maskách. Po explozi látka vyšumí a ve vzduchu se rozředí. Nevznikne tedy žádná škoda,“ dodal Matzner.

Nálezy válečné munice v korytech řek či rybnících nejsou výjimečné. Při přesunu vojsk to byl jejich poměrně častý postup, jak se zbavit něčeho nechtěného. Po oznámení nálezu policejní pyrotechnici vždy posoudí situaci a zvolí řešení, jak munici zlikvidují.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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