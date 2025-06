Koupíte si kávu a sednete si s ní ke stolku před kavárnou. Vedle vás jsou květináče s menšími stromky. Ještě nedávno tu projížděla a parkovala auta, teď zklidněný prostor patří hlavně pěším.

Tak to nyní vypadá na jižní straně Žižkova náměstí v Táboře. Vedení města tam od pondělí omezilo automobilovou dopravu, která nyní může jezdit už jen po třech stranách.

„Nemůžeme říct, že to má podporu všech obyvatel Tábora, ale podle ankety, kterou jsme dělali, bylo více než padesát procent lidí pro pěší zónu,“ řekl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.

Město chce tímto krokem zklidnit dopravu v centru, a to až do poloviny září. Žižkovo náměstí funguje ve standardním režimu jako kruhový objezd. Nyní se auta do centra také dostanou, ale náměstí neobjedou.

V historickém centru zklidňují dopravu také v Prachaticích. Auta tak od května do září neprojedou Poštovní ulicí. Ta se stala zónou využívanou místními podnikateli. Konají se tam i koncerty.

Český Krumlov zavádí nová pravidla pro vjezd do pěší zóny v centru od 9. června. Nově tam nebudou smět vjíždět svými vozidly ubytovaní hosté. Město tak reaguje na situace, kdy turisté do oblasti často neoprávněně vjížděli nebo v jednosměrkách bloudili a způsobovali dopravní komplikace.

„Vjíždět do pěší zóny v centru je možné s povolenkou od městské policie. Dosud tam mohli i hosté, protože dostali povolenku od ubytovatele, kteří si ji pořídili na městském úřadě,“ vysvětlila mluvčí města Petra Nestávalová. Od 9. června musí turisté k ubytovacímu zařízení dojít pěšky nebo využít taxi.

Nejdřív úpravy, pak zklidnění

Jiná města dopravu ve svých centrech neregulují. Například v Českých Budějovicích projedou historickými uličkami i přes náměstí Přemysla Otakara II. denně tisíce aut, která si tudy často krátí cestu mezi Sady a Mánesovou ulicí. Zástupci současné koalice situaci zatím neřeší.

„Relativně nedávno byly legislativně zakotvené takzvané sdílené zóny. Právě ty s rychlostí omezenou na dvacet kilometrů v hodině jsou řešením pro centrum Českých Budějovic. Různé podmínky, například stavební, si však vyžádají kompletní úpravu jednotlivých ulic, včetně výměny sítí,“ vysvětlil náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS).

Podle něj však zatím na tyto rozsáhlejší úpravy centra nejsou peníze. „Současný investiční plán je bohužel neumožňuje. Rádi bychom ulice takto opravovali jednu po druhé s cílem komplexního a finálního řešení,“ doplňuje Bureš.

Zastánci zklidnění dopravy v centru však upozorňují, že řešením by byly daleko levnější úpravy. Například stačí změnit dopravní značení na vjezdu do historického jádra. Podobně to udělalo před třemi lety minulé vedení města. Opatření však po několika měsících zrušil krajský soud a označil je za nesrozumitelné.

„Pořád je důležité vědět, že dřívější opatření fungovalo. Snížil se počet aut, která tu dnes jezdí úplně zbytečně. Čekali jsme, že radnice formalitu, pro kterou soud opatření zrušil, napraví. Ale ne, vedení města chce akorát znovu vést diskuse,“ oponuje jeden ze zastánců zklidňování dopravy Michal Hořejší.

Nerozumím tomu, proč se v Budějovicích na něco čeká dva roky, proč nestačí jen vyměnit značky? Michal Hořejší aktivista

Ten také nesouhlasí s tvrzením, že opatření musejí být nákladná. „Smíšené zóny jsou hezké, ale také ne zcela perspektivní. Spíš nerozumím tomu, proč se v Budějovicích čeká dva roky, proč nestačí jen vyměnit značky? “ ptá se Hořejší.

Podle statistik pojišťoven jsou právě Budějovice po Brnu druhé nejhorší město v nehodovosti.

„Doprava je tu robustní a to s sebou nese rizika. Jediná cesta, jak tomu v centru zamezit, je dopravu regulovat. To však současná radnice nechce,“ mrzí Hořejšího.

Podle všeho bude současný stav na náměstí Přemysla Otakara II. a přilehlých uličkách platit i nadále.

„Rozhodně si nemyslíme, že by hlavní českobudějovické náměstí mělo být součástí jakýchkoliv objízdných tras. Na různých místech se však nyní rekonstruují důležité ulice, aut neubývá a řidiči se každý den potřebují dostat z bodu A do bodu B. Ke zklidňování individuální dopravy v centru bychom tedy mohli přistoupit až v okamžiku, kdy nám rozpočet města dovolí zmíněné komplexní a finální řešení,“ hodnotí náměstek Bureš celou situaci.

Omezení vjezdu automobilů zatím nechystají ani například v Písku. „V plánu je rekonstrukce Velkého náměstí, která sníží počet parkovacích míst. Ale se vznikem dočasné či stále pěší zóny a uzavřením části náměstí nepočítáme,“ uvedla mluvčí radnice Petra Měšťanová. V Jindřichově Hradci zase smí automobilová doprava jen na část náměstí.