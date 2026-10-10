Naše Česko, ANO a Tábor 2020 mají po pěti mandátech v zastupitelstvu Tábora

Těsně dopadly komunální volby v Táboře, kde první tři uskupení získaly shodně pět mandátů v zastupitelstvu o 27 členech. Pět křesel tak bude mít jak hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, tak druhé hnutí ANO a třetí Tábor 2020. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 43,81 procenta voličů.
Čtvrtý Živý Tábor (Piráti/Zelení) má čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Šance pro Tábor. Šesté je Společně pro Tábor se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadí Tábor na max se dvěma zastupiteli.
V roce 2022 komunální volby v Táboře vyhrál Tábor 2020, získal devět mandátů. ANO mělo osm mandátů a třetí kandidátka Společně-ODS a TOP 09 získala čtyři zastupitele, stejně jako Šance pro Tábor (ČSSD, KSČM, SPD). Dva zastupitele získali Piráti. Koalici vytvořili Tábor 2020, Společně pro Tábor a Piráti. Dohromady měla 15 z 27 zastupitelů.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Naše Česko 18,68 52780 5
ANO 18,18 51356 5
Tábor 2020 16,43 46411 5
Živý Tábor (Piráti/Zelení) 15,49 43769 4
Šance pro Tábor 11,70 33053 3
Společně pro Tábor 11,01 31111 3
Tábor na max 8,41 23758 2
DSZ 0,11 311 0
zdroj: www.volby.cz