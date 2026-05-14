Naše Česko povede v Č. Budějovicích do voleb primátorka Dagmar Škodová Parmová

Hnutí Naše Česko povede v Českých Budějovicích do voleb současná primátorka Dagmar Škodová Parmová. Před čtyřmi lety byla ve volbách v jihočeské metropoli lídryní kandidátní listiny ODS. Loni na podzim však společně s dalšími občanskými demokraty odešla do hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Martin Kuba. Hnutí připravuje kandidátní listiny přibližně v 80 obcích v ČR. ČTK to řekl Kuba.
"Další místa na kandidátní listině v Českých Budějovicích ještě řešíme. Ale je jisté, že Dagmar Škodová Parmová bude na pozici jedničky," uvedl Kuba. Dodal, že na dalších místech budou další zástupci ze současného vedení města. Jde například o prvního náměstka Petra Maroše.
Kuba uvedl, že hnutí Naše Česko bude mít na jihu Čech kandidátní listiny ve víc než dvou desítkách měst a obcí. V Česku pak bude usilovat o hlasy voličů v několika krajích. Kuba se v minulých dnech domluvil na spolupráci například s hnutím MY pardubického hejtmana Martina Netolického. Do hnutí Naše Česko odchází i středočeská zastupitelka Kateřina Daczická nebo berounský radní David Minařík.
Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků zejména v Jihočeském kraji. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru.
Ve volbách do Sněmovny by podle posledního průzkumu agentury Kantar Naše Česko získalo tři procenta.