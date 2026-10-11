Naše Česko, které zvítězilo v komunálních volbách v Českých Budějovicích, se nebrání spolupráci s se subjektem Společně pro Budějovice. V minulém volebním období spolu tvořili vládnoucí koalici. Nyní mají dohromady 18 mandátů ze 45. Naše Česko plánuje jednání i s dalšími subjekty. ČTK to řekl předseda hnutí a jihočeský hejtman Martin Kuba.
"Všechno je teprve na začátku. Ale Společně pro Budějovice bereme jako možného partnera, protože už jsme dohromady spolupracovali v minulých letech," řekl Kuba.
Naše Česko získalo v Českých Budějovicích 15 mandátů. Druzí skončili Občané pro Budějovice/STAN s devíti mandáty. Třetí ANO bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti a Budějčáci mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šesté je Společně pro Budějovice se třemi mandáty.
"Zatím jsme si vyměnili jen pár informací a nic konkrétního jsme neřešili. Hlavní jednání teprve začnou," uvedl lídr kandidátní listiny Občané pro Budějovice/STAN Tomáš Chovanec, který v minulosti zastával funkci náměstka primátora. Hnutí ANO se chce setkat se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva. Podle jeho lídra Viktora Lavičky zatím nevylučují spolupráci s nikým. "Teprve se budeme bavit o konkrétních věcech. Ale mám představu, že koalice by neměla mít těsnou většinou, spíš bych to viděl na 26, 27 zastupitelů," řekl Lavička.