Nová publikace představuje Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy od poloviny 19. století. Navazuje na první díl, který se zaměřil na starší sakrální stavby. Knihu dnes představili její autoři Pavel Hájek, Zdenka Paloušová a Jarmila Hansová z Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích. Výzkum kaplí na jihu Čech začal už v 90. letech 20. století.
Kniha zaznamenává poznatky o 441 stavbách v jižních Čechách a na Dačicku a Slavonicku od poloviny 19. století. "Díky četnosti staveb jako takových a i teda četnosti nalezených archivních materiálů se nám kniha poměrně hodně rozrostla," uvedl Hájek. Autoři se proto rozhodli druhý díl publikace rozdělit na dvě části. V první mapují právě sakrální stavby od půlky 19. století do roku 1945, ve druhé se chtějí věnovat zbývajícím kaplím.
Autoři během desítek let výzkumu mohli sledovat stav kapliček těsně po revoluci a jejich vývoj do současnosti. "Jenom výjimečně byla tato stavba v dobrém technickém stavu a někdo se o ni staral. A za těch 35 let se stav přesně obrátil. Obce se ke stavbám začaly hlásit, začaly je znova vnímat jako svou součást," uvedl Hájek. V řadě míst už kaple neslouží k duchovním účelům, ale jsou centrem společenského života na vesnici.
První svazek druhého dílu přibližuje důvody vzniku těchto staveb, jejich financování i společenské a duchovní funkce. Všímá si také sousedských vztahů a vyjednávání se státními i církevními úřady. Výsledky srovnávacího výzkumu představují typologicky a slohově pestrou škálu objektů, zejména kaple zvonicové a štítové i stavby s plochou či hranolovou zvonicí nad štítem.
Publikace navazuje na její první díl věnovaný kaplím vzniklým do poloviny 19. století. Tentokrát se zaměřuje na období po roce 1848, kdy se vlivem zásadních společenských a politických změn proměňovaly možnosti pestrého občanského zapojení obyvatel do života obcí, a rostl tak i počet nově zakládaných kaplí. Tento proces neustal ani v době první republiky a dozníval až do konce 30. let 20. století. Návesní kaple byly ve valné většině případů projevem sousedské pospolitosti a snahy vytvořit společný prostor určený k setkávání, sakrální ochraně obce a sloužení mší.