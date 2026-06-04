Návštěvníci lipenského festivalu si vyzkouší více než tři desítky sportů

Více než tři desítky sportů si budou moci zájemci vyzkoušet na 15. ročníku ČEZ Lipno Sport Festivalu. Akce, kterou loni navštívilo 55.000 lidí, se uskuteční u lipenské přehrady od 14. do 23. srpna. Festivalu se zúčastní také známí sportovci jako například fotbalista Jan Koller, cyklista Roman Kreuziger nebo motocyklový závodník Filip Salač. Novinářům to dnes řekli zástupci organizátorů.
Největší zájem tradičně bývá o cyklistický a běžecký závod. Pořadatelé nabídnou i některé novinky. Zájemci si budou moci například poprvé vyzkoušet kombinaci běhu a střelby jako v moderním pětiboji. "Před dvěma dny jsme rozhodli, že zařadíme ještě další novinku. Bude to závod především pro takzvanou fitnesovou komunitu. Jedná se o kombinaci silových cvičení a běhání a připravíme varianty pro veřejnost i pro profi klientelu," uvedla ředitelka festivalu Kateřina Neumannová.
Kromě nových sportů si mohou zájemci vyzkoušet parkour, jógu, balanční cvičení a žonglování. Po několika letech se do programu vrací jachting. Neumannová dodala, že poprvé se akce zaměří také na téma zdravého životního stylu. Při festivalu budou mít přednášku odborníci především na výživu a prevenci nadváhy.
Na startu cyklistického závodu bude i bývalý fotbalista Jan Koller, jenž na festivalu představí také svou fotbalovou školu. Hlavním dnem soutěžních běhů bude sobota 22. srpna, kdy je na programu závod na deset kilometrů a půlmaraton.
"Když jsme před patnácti lety začínali takřka na koleni, možná nás ani nenapadlo, že to vyroste až do takovýchto rozměrů. Byli jsme tehdy rádi, že pár rodin s dětmi tráví volný čas aktivně, a snažili jsme se postupně posouvat. Dnes sportují na Lipně desetitisíce lidí, což je skvělé," uvedla Neumannová.