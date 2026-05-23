Návštěvníci Vodňanských rybářských dnů viděli mimo jiné fakultní laboratoře

Tisíce lidí navštívily třídenní Vodňanské rybářské dny, které dnes vyvrcholily. Lidé si mohli mimo jiné projít ve městě rodinnou stezku nebo si prohlédnout prostory střední a vysoké školy zaměřené na rybářství. ČTK to řekla Štěpánka Matúšková z městského kulturního střediska.
Rodinná stezka byla hrou, která prováděla účastníky různými místy. "Zájemci dostali plán a chodili po stanovištích, kde plnili různé úkoly spojené s rybářstvím a tématem hospodaření s vodou nebo rybníky. Hra se jmenuje Vodní svět města Vodňany," uvedla.
Ve Vodňanech sídlí jediná střední rybářská škola v zemi. Kromě toho tam má své zázemí Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. "Návštěvníci se mohli dostat do míst, kam veřejnost normálně nesmí, což jsou v případě fakulty laboratoře experimentálního rybochovného pracoviště. A specializací je rybí líheň jeseterů, takže lidé mohli vidět první okamžiky rybího života, sledovat embrya a plůdek a také poblíž plovoucí jeseteří matky," řekla Matúšková. Ve střední rybářské škole pak bylo možné prohlédnout si pracoviště pokusnictví, kde se studenti mimo jiné zaměřují na produkci násadových ryb pro výtěr a líhnutí pstruha potočního.
"Vodňany jsou s rybářstvím neodmyslitelně spjaty. Město se může pochlubit více než půl tisíciletí trvající tradicí rybničního hospodaření, více než stoletou historií rybářského školství i dlouholetým působením vědeckých institucí v oboru," uvedla Matúšková.
Hlavním pořadatelem akce s více než třicetiletou historií je Městské kulturní středisko Vodňany. Na přípravách se podílí místní organizace, školy, spolky, podnikatelé i jednotlivci. Čtvrtek bývá z velké části zaměřený na odbornou část. Pro laickou veřejnost pak akce začíná večerní mší za rybáře a programem v následujících dvou dnech.