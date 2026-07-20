Návštěvníky Českých Budějovicích vítá nápis vytištěný z recyklovaného betonu

Nápis České Budějovice 2028, který odkazuje na titul Evropské hlavní město kultury (EHMK), ode dneška zdobí českobudějovickou Lannovu třídu. Sochu vytvořenou trojrozměrným tiskem z recyklovaného betonu vytvořil ateliér Scoolpt. Dílo funguje i jako lavička a malá rampa pro skateboardisty. Připomíná tři roky od získání titulu EHMK a 1,5 roku do začátku roku 2028, řekla dnes novinářům primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
České Budějovice budou v roce 2028 jedním ze tří Evropských hlavních měst kultury. Titul od roku 1985 propůjčuje Evropská unie s cílem zdůraznit bohatství a rozmanitost evropských zemí a podpořit rozvoj kultury v daném městě. Dosud ho měla dvě česká města, v roce 2000 Praha a o 15 let později Plzeň.
Betonový nápis na Lannově třídě, pěší tepně vedoucí od vlakového nádraží do centra Českých Budějovic, je navržený jako součást veřejného prostoru, který mohou lidé aktivně využívat. "Objekt nabízí možnost posezení, zve k zastavení a setkávání a obsahuje také skateovatelné prvky. Stává se tak místem pro každodenní život i symbolem blížícího se titulárního roku," uvedla primátorka.
Sochařsko-architektonický ateliér Scoolpt se specializuje na trojrozměrný tisk z betonu a keramiky. Mezi jeho díla patří například domy Prvok vytištěný z betonu a Samorost vytištěný z podhoubí. Nápis pro České Budějovice vytvořili umělci z recyklovaného betonu. "Náš ateliér se snaží vnášet nové formy a emoce do veřejného prostoru zhmotněné velkoformátovým 3D tiskem. Věříme, že nápis a lavička se stanou fotopointem a kultura bude ve městě i díky němu čím dál více rezonovat," řekl sochař Michal Trpák z ateliéru Scoolpt.
Program v Českých Budějovicích nabídne v roce 2028 více než 100 projektů a přes 1500 kulturních akcí. Budou mezi nimi koncerty, festivaly, výstavy, divadelní představení, vzdělávací programy i komunitní aktivity. Pořadatelé očekávají, že město navštíví přibližně 1,2 milionu návštěvníků. "Titulární rok 2028 se rychle blíží a my chceme, aby lidé cítili, že Evropské hlavní město kultury není jednorázová událost, ale proces, který už dnes proměňuje České Budějovice. Nový nápis je jedním z prvních viditelných symbolů této změny," uvedla ředitelka Českých Budějovic 2028 Karolína Raabová.