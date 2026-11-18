Tábor představil první soubornou nahrávku klavírního díla skladatele a táborského rodáka Oskara Nedbala. Záznam vznikl v Divadle Oskara Nedbala ve spolupráci s Mezinárodní společností Oskara Nedbala v Táboře a Husitským muzeem v Táboře. Dvojalbum Oskar Nedbal – Complete Piano Works vydalo vydavatelství ArcoDiva a zájemci si ho mohou zakoupit v muzejním obchodě ve Staré radnici, informoval dnes novináře ředitel Husitského muzea v Táboře Jakub Smrčka.
Oskar Nedbal je v povědomí veřejnosti spojen především s balety a operetami. "Jeho klavírní tvorba však představuje rozsáhlý a pozoruhodně pestrý svět, který dosud zůstával poněkud stranou pozornosti. Vydáním této nahrávky se nám podařilo zpřístupnit posluchačům celé jeho vydané klavírní dílo a nabídnout nový pohled na skladatele, jehož hudební odkaz je s Táborem neodmyslitelně spjat," uvedla dramaturgyně a předsedkyně Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala v Táboře Ludmila Peřinová.
Nová nahrávka nabízí kompletní tiskem vydané klavírní dílo v chronologickém pořadí podle doby vzniku. Posluchači na dvou discích objeví například Variace na téma Antonína Dvořáka, cykly Lettres intimes, Z dětského života, Pohádky o smutku a štěstí nebo Valses Silhouettes. Nahrávku uzavírá známý Valse triste z baletu Pohádka o Honzovi v původní klavírní verzi.
Interpretace celého souboru se ujala klavíristka Jana Chaudhuri, rodačka z Českých Budějovic, která se systematickému studiu Nedbalova klavírního díla věnuje od roku 2021. "Čtyřicet klavírních skladeb je jako jakýsi malý mikrokosmos lidských emocí v celém svém širokém spektru. Zhostit se celého díla vyžadovalo po mně jako interpretovi ponořit se plně do tohoto pestrého kaleidoskopu a projít si všemi jeho rozmanitými vrstvami, což bylo osvěžující, ale velice náročné a pohlcující zároveň," uvedla Chaudhuri. Hudebním režisérem byl Debashish Chaudhuri, celkové režie a editace se ujal Jiří Štilec a zvukovým mistrem byl Václav Roubal.
Skladatel Oskar Nedbal se narodil v roce 1874 v Táboře. Patří vedle Josefa Suka a Vítězslava Nováka k nejvýznamnějším žákům Antonína Dvořáka. Profesionální mezinárodní hudební kariéru rozvinul v 90. letech 19. století jako violista slavného Českého kvarteta. V letech 1906 až 1918 působil ve Vídni jako dirigent Tonkünstlerorchestru. Jeho skladby z mládí jsou věnovány především komornímu oboru. Mezi jeho nejznámější díla patří opereta Polská krev. Od roku 1923 působil v čele Slovenského národního divadla v Bratislavě. V roce 1930 ukončil svůj život sebevraždou v chorvatském Záhřebu. V roce 2006 byly jeho ostatky převezeny na Slavín na pražském Vyšehradě.