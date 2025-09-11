Gentleman silnic vytáhl řidiče z hořícího vozu. Kolem šlehaly plameny, vzpomíná

Autor: khr
  12:22aktualizováno  12:22
Zachránil řidiče zaklíněného po nehodě ve voze, který už byl v plamenech. Ve středu si Jiří Tecl za svůj čin převzal v Jindřichově Hradci ocenění Gentleman silnic. „Riskoval vlastní život. Věřím, že jeho příběh bude inspirací i pro ostatní řidiče, aby v podobných chvílích neváhali pomoci,“ uvedl Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic.

Nehoda se stala 12. června mezi obcemi Keblany a Besednice na Českokrumlovsku. Řidič zřejmě neodhadl rychlost a s autem narazil do stromu. Vůz krátce poté začal hořet. Zatímco spolujezdec se dokázal dostat ven, mladý řidič zůstal zaklíněný uvnitř.

Když kolem projížděl Jiří Tecl se svou rodinou cestou na dovolenou k Lipnu, už byli u hořícího vozu dva lidé, kteří se snažili plameny hasit.

„Viděl jsem, že za volantem sedí mladík. Dveře na jeho straně ale nešly otevřít, protože auto bylo naražené na strom. Ze strany spolujezdce jsem se dovnitř také nedostal. Už tam všechno hořelo,“ popisuje Tecl.

Řidič nemohl otevřít dveře, protože auto bylo opřené o strom.
Jiří Tecl (uprostřed) se stal 237. Gentlemanem silnic. Na snímku jsou s ním vlevo mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura a ředitel projektu Gentleman silnic Jan Marek.
Řidiče vytáhl z vozu svědek, který mu přeřízl bezpečnostní pás.
Auto začalo po nárazu do stromu hořet.
Záchranu navíc komplikovala sportovní úprava vozu, auto mělo vnitřní ochranný rám a pětibodové bezpečnostní pásy. „Snažil jsem se řidiče vytáhnout oknem, ale musel jsem se ponořit hodně hluboko, abych dosáhl na bezpečnostní pás, který měl pevně kolem těla. V autě byla tma a hustý dým. Nic jsem neviděl a kolem šlehaly plameny,“ vzpomíná.

Vrátil se ke svému vozu pro nůž. Tím přeřízl pás a začal mladíka vytahovat. V té době už někdo přiběhl s hasicím přístrojem, ale bylo jasné, že auto každou chvíli vybouchne.

Musíte rychle ven! Gentlemani silnic vytáhli řidičku z potápějícího se auta

„Najednou prasklo jedno z kol a žárem začala řinčet skla,“ popisuje Tecl. Společně s dalšími lidmi odtáhl zraněného do bezpečí. Jen o pár sekund později vůz explodoval.

Jiří Tecl se snažil zraněného udržet při vědomí až do příjezdu záchranářů. Pak si mladíka převzala posádka letecké záchranné služby a přepravila ho do nemocnice.

Gentleman silnic zaškrtil ženě těžce zraněnou paži. O ruku přišla, ale žije

„Panu Teclovi patří velké díky. Jeho rychlá reakce, tedy přeříznutí pásu a vytažení řidiče z vozu, zabránila vzniku dalších vážných zranění mladíka. A co víc – zachránila mu život. Řidičovy nohy už byly v plamenech a oheň zasáhl i zadní sedadlo a část čalounění střechy. Jsem vděčný, že u nehody byl někdo, kdo se nezalekl a dokázal pomoci,“ uvedl Luděk Procházka, ředitel krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.









