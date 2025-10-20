Nehoda autobusu na Jindřichohradecku. Tři lidé se zranili, silnice je zavřená

Na místo nehody vyjížděly dvě záchranářské a jedna lékařská posádka z Jindřichova Hradce „Záchranáři na místě poskytli přednemocniční neodkladnou péči jednomu muži a dvěma ženám,“ potvrdila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
Všichni tři podle jejích slov utrpěli lehčí zranění a po ošetření je převezli do jindřichohradecké nemocnice.
Podle policie řidič autobusu pravděpodobně nepřizpůsobil svou jízdu stavu vozovky a povětrnostním podmínkám. „Přesné příčiny ale policisté dál vyšetřují,“ doplnila policejní mluvčí Věra Mžiková.
