Na rozestavěné D3 zemřel po čelním střetu řidič, dva zranění

Autor: iDNES.cz, ČTK
  22:12aktualizováno  22:12
Při nehodě dvou osobních vozů na rozestavěném úseku dálnice D3 mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí na Českokrumlovsku v sobotu zemřel třiapadesátiletý řidič fabie. Dva lidé utrpěli zranění. Provoz byl v úseku uzavřen, nyní je komunikace plně průjezdná, informovala mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Olomouckého kraje

Informaci o nehodě přijali záchranáři krátce po 16:30. „Muž středního věku utrpěl těžká mnohočetná poranění a došlo u něj k selhání životních funkcí. První pomoc zahájili svědci nehody, na jejichž snahu navázal tým zdravotníků rozšířenou resuscitací. I přes maximální úsilí všech zasahujících se muže nepodařilo zachránit. Na místě svým zraněním podlehl,“ uvedla mluvčí jihočeské záchranky Petra Kafková.

Tragická nehoda na Uherskohradišťsku. Řidič nepřežil čelní střet s náklaďákem

Dvaačtyřicetiletou ženu s podezřením na poranění ruky odvezli záchranáři do českobudějovické nemocnice. Tam dopravili i dalšího zraněného, podle serveru Novinky to byla nezletilá osoba.

Podle policie zřejmě třiapadesátiletý řidič fabie přejel náhle do protisměru a střetl se s protijedoucím kodiaqem, ve kterém jeli žena a muž. „Komunikace je plně průjezdná a okolnostmi a přesnými příčinami dopravní nehody se budou policisté dále zabývat,“ uvedla mluvčí jihočeské policie.

Na ústeckém Mírovém náměstí někdo poškodil maketu ruského dronu

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem dnes někdo poškodil maketu dronu, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu. ČTK o tom informovala Kristýna Kvapilová z...

Policie obvinila muže, který pobodal cizince v Rudné u Prahy, z pokusu o vraždu

ilustrační snímek

Policie prověřuje páteční konflikt dvou mužů v Rudné u Prahy, který skončil vzájemným pobodáním. Jednoho z mužů přepravili s vážnými poraněními do nemocnice,...

Divadlo Pardubice uvedlo premiéru hry Frederick od Érika-Emmanuela Schmitta

ilustrační snímek

Východočeské divadlo Pardubice dnes uvedlo premiéru hry Frederick od současného francouzsko-belgického dramatika Érica-Emmanuela Schmitta. Inscenaci s...

Holešovická tržnice

Holešovická tržnice

Medvěd v Holešovické tržnici

Biatlon na olympiádě: V posledním závodu her si Voborníková dojela pro medaili

Tereza Voborníková střílí vestoje během stíhacího závodu na ZOH 2026.

Poslední biatlonový závod olympijských her v Anterselvě nabídl český pohádkový hromadný start žen. V něm totiž Tereza Voborníková získala senzační bronzovou medaili. Závod se také nesl ve znamení...

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Reality show ovládnou televizní jaro. Startují Asia Express, Survivor i Extrémní proměny

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

„Já vím, že je to hloupost… ale stejně mě to baví," vyšlo před několika týdny z úst mé nejlepší kamarádky, se kterou jsem se bavila o nadcházejícím jaru nabitém velkou dávkou reality shows. Ty...

Řečníci dnes v Brně zdůraznili přínos ukrajinské komunity pro Česko

Řečníci na dnešním shromáždění v Brně zdůraznili přínos ukrajinské komunity pro Česko. Ilnara Dudašová z Ukrajinské iniciativy jižní Moravy se rovněž ohradila...

Nehoda zastavila provoz na rozestavěné D3 mezi Kaplicí a Dolním Dvořištěm

ilustrační snímek

Dopravní nehoda dnes zastavila provoz na rozestavěném úseku dálnice D3 mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí na Českokrumlovsku. Na místě se srazila dvě osobní...

Olomoučané si připomněli výročí invaze na Ukrajinu, pomáhají i konkrétními činy

Symbolickým rozdělaným ohněm na náměstí, ale i vystavenou maketou ničivého dronu Šáhed a plápolajícími ukrajinskými vlajkami si dnes připomněli obyvatelé...

