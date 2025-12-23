„Řidiči pozor na D4. Policisté uzavřeli dálnici z Písku na Prahu. Na 82. km došlo k dopravní nehodě třech osobních vozidel,“ uvedla Policie ČR na X.
Po nehodě se začaly tvořit kolony, policie proto dopravu odkláněla na 84. kilometru na exitu Nová Hospoda, řekl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.
„Zatím je hlášena jedna zraněná osoba. Uzavření odhadují policisté na zhruba dvě hodiny,“ dodala.
