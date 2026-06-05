Nehoda uzavřela dálnici D3 ve směru na Prahu. Podle policie jel řidič příliš rychle

Nehoda uzavřela dálniční tah v úseku mezi exitem 95 u Soběslavi až k exitu 84, který se nachází u Plané nad Lužnicí.
Důvodem havárie je podle informací policie vysoká rychlost, která neodpovídala stavu silnice. „Na mokré vozovce dostal řidič automobilu značky Volvo smyk, vůz převrátil na střechu a sjel mimo silnici,“ upřesnila redakci iDNES.cz policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Podle Schwarzové se v autě nacházeli dva lidé, kteří z něj však sami vystoupili. „Jednu ženu s lehkými zraněními jsme po ošetření přepravili do nemocnice v Táboře,“ dodala mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
V souvislosti s událostí apeluje policie na účastníky provozu, aby na silnicích neriskovali.