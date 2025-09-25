Auto u Třeboně skončilo na střeše, spolujezdkyně na místě zemřela

Autor: pkj
  14:42aktualizováno  14:42
Při čtvrteční dopolední nehodě osobního auta nedaleko Třeboně zemřela spolujezdkyně. Těžce zraněná řidička byla transportovaná do nemocnice. Příčiny havárie policisté šetří. Silnice byla několik hodin uzavřená.
Fotogalerie4

Příčiny nehody policisté šetří. | foto: PČR

Nehoda se stala dopoledne na silnici I/24 mezi Třeboní a obcí Majdalena na Jindřichohradecku. Řidička z osobního vozu byla těžce zraněná, osmačtyřicetiletá spolujezdkyně na místě zemřela. Na místě zasahovaly všechny záchranné složky.

Příčiny nehody policisté šetří.
Spolujezdkyně na místě zemřela, řidička byla těžce zraněná a zamířila do nemocnice.
Vozidlo skončilo po nehodě na střeše.
Při nehodě u Majdaleny zemřela řidička.
4 fotografie

„Přednemocniční neodkladnou péči poskytli záchranáři jedné těžce zraněné ženě a transportovali ji na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice. Druhá žena bohužel utrpěla mnohačetná zraněni neslučitelná se životem a zemřela ještě před příjezdem záchranářů,“ uvedla mluvčí záchranné služby Kristýna Vrkočová.

Auto na Třeboňsku vyletělo ze silnice a narazilo do stromu, řidič v něm uhořel

Auto skončilo po nehodě na střeše. „Příčinami vzniku této tragické dopravní nehody se budou nadále zabývat jindřichohradečtí kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty,“ popsal mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.

Po dobu odklízení a vyšetřování události byla trasa z Třeboně směrem k hranicím s Rakouskem na několik hodin uzavřená.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Případ žalobce z Přerova obžalovaného za anabolika projedná soud v Olomouci

Případem žalobce z Okresního státního zastupitelství v Přerově obžalovaného v kauze distribuce anabolik se bude zabývat olomoucký okresní soud. Do Olomouce se...

25. září 2025  14:54,  aktualizováno  14:54

Třebíč chce do dvou let zřídit další parkoviště u koupaliště Polanka

Třebíč chce do dvou let u koupaliště Polanka postavit nové parkoviště. Současné nestačí, jak ukázal letní provoz modernizovaného koupaliště, řekl dnes...

25. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Brněnské městské části chtějí pořídit kroje, usiljí o rozvoj krojovaných akcí

Tradice krojovaných akcí v Brně zažívá v mnoha městských částech rozkvět. Vedení radnic, folklorních spolků či organizátoři akcí usilují o rozšíření aktivit,...

25. září 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

OKD si nechala udělat model Dolu ČSM. Čítá 200 budov, trubky jsou z uchošťourů

Papírový model Dolu ČSM v Karviné, poslední činné černouhelné šachty v České republice, si nechala udělat těžební společnost OKD. Těžba by tam měla skončit na přelomu ledna a února příštího roku a...

25. září 2025  16:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Huawei a Nemocnice Čung-šan zahájily globální ukázkový projekt inteligentního zdravotnictví

25. září 2025  16:16

Jihomoravský filmový fond letos nemohl dát filmařům žádné peníze

Jihomoravský filmový fond letos nemohl filmařům uvolnit žádné peníze kvůli tomu, že ministerstvo financí považuje existenci tohoto nadačního fondu zřízeného...

25. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Vodojem Hostín bude mít větší kapacitu, zlepší zásobování pitnou vodou

Vodojem Hostín bude mít větší kapacitu, zlepší zásobování pitnou vodou několika obcí na Mělnicku. Přibudou dvě nádrže, hotovo by mělo být příští rok. Celková...

25. září 2025  14:38,  aktualizováno  14:38

5 tyrolských ledovců zahajuje zimu s novými lanovkami a cvičným svahem pro začátečníky

25. září 2025  16:08

V Olomouckém kraji začala topná sezona, někde lidé zaplatí méně než vloni

Po úterním prudkém ochlazení zahájila topnou sezonu většina velkých dodavatelů tepla v Olomouckém kraji. Jako první se mohli u radiátorů ohřát lidé z centrálně vytápěných bytů na severu regionu,...

25. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Mezinárodní dentální veletrh PRAGODENT 2025 bude největší ve své historii, představí téměř osm set značek

25. září 2025  15:55

Včera se konaly jednak sousedské setkání Zažij Farkáň jinak a jednak charitativní akce ohledně oblečení pro děti i dospělé a to obojí v nedávno nově otevřeném parku Na Pláni v Praze 5 s drobným...

vydáno 25. září 2025  15:52

Včera e konaly jednak sousedské setkání Zažij Farkáň jinak a jednak charitativní akce ohledně oblečení pro děti i dospělé a to obojí v nedávno nově otevřeném parku Na Pláni v Praze 5 s drobným...

vydáno 25. září 2025  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.