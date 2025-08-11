Neovladatelnému chevroletu začala na D3 po nárazu hořet nádrž, auto je na odpis

Autor: khr
  13:52aktualizováno  13:52
Nehoda automobilu značky Chevrolet zkomplikovala v sobotu dopravu na dálnici D3 na Českokrumlovsku. Špatný technický stav automobilu způsobil závadu na motoru, vůz se stal neovladatelným a narazil do svodidel. Zraněného řidiče převezli zdravotníci do českobudějovické nemocnice. Škoda se vyšplhala na 2,5 milionu korun.
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)

Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025) | foto: HZS Jihočeského kraje

Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
7 fotografií

K nehodě vyjely složky integrovaného záchranného systému v sobotu před 13. hodinou. Stala se asi kilometr před koncem rozestavěné dálnice D3 u Kaplice-nádraží.

„Řidič s vozidlem značky Chevrolet Corvette C3 jel od Českých Budějovic směrem na Kaplici. Narazil do pravých svodidel, následně dostal smyk a poté auto zastavilo napříč komunikací,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Řidič málem uhořel v nabouraném autě, zachránce měl adrenalinový start dovolené

Jako příčinu nehody policisté stanovili špatný technický stav automobilu, který způsobil závadu na motoru, čímž se vozidlo stalo neovladatelným.

Po nárazu začala hořet nádrž, ale oheň se podařilo uhasit ještě před příjezdem hasičů. Ti poté jen zajistili vozidlo. Na místo dorazila profesionální jednotka z Českého Krumlova a dobrovolní hasiči z Velešína.

Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
7 fotografií

Řidiče převezli zdravotníci do českobudějovické nemocnice. „Záchranáři poskytli přednemocniční neodkladnou péči mladému muži, který se zranil na temeni hlavy. Pak ho transportovali na oddělení úrazové chirurgie,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Předběžná škoda, která vznikla na vozidle a svodidlech, byla vyčíslena na více než 2,5 milionu korun.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Požár vlaku zastavil dopravu na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Provoz je již obnoven

Požár nákladního vlaku v Předměřicích nad Labem v pondělí v podvečer zastavil železniční dopravu na důležité regionální trati Hradec Králové - Jaroměř. Hořelo dřevo na jednom z vagonů. Nikomu se nic...

11. srpna 2025  19:42,  aktualizováno  20:34

Epopej zůstane v Moravském Krumlově dalších pět let, radní prodlouží smlouvu

Hlavní město prodlouží smlouvu s Moravským Krumlovem o zapůjčení 20 velkoformátových děl malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej o pět let. Cyklus tak bude na moravskokrumlovském zámku k vidění do roku...

11. srpna 2025  17:32,  aktualizováno  18:41

Senior nestačil včas zastavit, náraz odmrštil auto před ním přímo do chodců

Těžká havárie se v pondělí odpoledne stala poblíž domažlického nádraží. Senior nestačil včas zastavit za autem před ním, které už stálo a jeho řidič nechával přejít pěší po přechodu. Náraz byl tak...

11. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

V centru Plzně začne v pátek devítidenní Festival na ulici se 150 účinkujícími

Přes 150 účinkujících se představí na osmi scénách Festivalu na ulici v centru Plzně. Největší hudební akce ve městě, která se letos koná 32. rokem, začne v...

11. srpna 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Spory o MHD. Středočeši čekají na schválení tarifu od Prahy, ta sama řeší zdražení

Měla to být jen technikálie, přesto je z toho další rozkol. Radním hlavního města se v pondělí dostalo na stůl usnesení, kterým měli posvětit zdražení jízdného v MHD ve Středočeském kraji. Vedení...

11. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Válka rodí zlo a bolest. Ale také umění. Výstava přibližuje realit ukrajinské války skrze konkrétní artefakty

Už jsme v Praze měli výstavu ukořistěné a zničené ruské techniky. Umělci přetvořili v artefakty i karoserie zničených aut z vybombardovaných ukrajinských ulic. Teď se můžete podívat na další umění,...

11. srpna 2025  18:07

Alžbětiny lázně v Karlových Varech otevřou bazén po rekonstrukci počátkem září

V Karlových Varech pokračuje rekonstrukce veřejného vnitřního bazénu v Alžbětiných lázních. Zcela vypuštěn je poprvé po několika letech. Po nutných opravách se...

11. srpna 2025  15:45,  aktualizováno  15:45

Státní veterinární správa chystá kontrolu v zooparku, kde policie zastřelila lva

Státní veterinární správa (SVS) chystá v nejbližších dnech kontrolu v zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté v sobotu zastřelili lva, který utekl z výběhu....

11. srpna 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Královna hor zaměstnala sto lidí, sousoší v Krkonoších už září do kraje

Osm metrů vysoký Mariánský sloup u Erlebachovy boudy v Krkonoších už je kompletní. Bronzové sousoší Panny Marie a Ježíše Krista v pondělí technici umístili na nerezový sloup. Projekt vznikal deset...

11. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Mistrovství profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu se letos uskuteční v Třebíči

11. srpna 2025  16:57

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Pryč s polskými kamiony. Stavba východního obchvatu Bruntálu rychle pokračuje

Více než stovka stavařů a řemeslníků nyní pracuje na stavbě východního obchvatu Bruntálu. V následujících týdnech a měsících jich bude dál přibývat. Po roce od zahájení prvních prací se už v terénu...

11. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Na pořádek a bezpečnost budou při Barum rallye dohlížet tři stovky policistů

Téměř tři stovky policistů z celého Zlínského kraje budou v souvislosti s letošní Barum Czech Rally Zlín dohlížet na veřejný pořádek či bezpečnost a plynulost...

11. srpna 2025  15:08,  aktualizováno  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.