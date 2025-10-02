V sobotu 27. září krátce po půl deváté večer došlo na silnici I/39 mezi Českým Krumlovem a Přísečnou k tragické nehodě.
Devatenáctiletý řidič osobního vozidla značky Ford tam srazil pětašedesátiletého muže. Ten se podle dostupných informací pohyboval po vozovce v tmavém oblečení bez reflexních prvků. Na místě podlehl vážným zraněním.
„Kriminalisté z Českého Krumlova se nyní obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při objasnění této tragické dopravní nehody. Žádají zejména řidiče, kteří uvedeným úsekem projížděli před nebo v době nehody, aby poskytli případné svědectví či záznamy z palubních kamer,“ uvedl českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Po bočním střetu narazili do stromu. Mrtvý je řidič i spolujezdkyně
Případní svědci mohou své poznatky předat osobně na služebně v Českém Krumlově, Tovární 165, nebo telefonicky na čísle 974 232 325. Využít lze také linku 158.
Za září zemřelo na jihočeských silnicích osm lidí. Je to o pět víc než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 38 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie.
Nejtragičtější havárie se stala 27. září v Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Zemřeli při ní dva lidé. Muž a žena jeli v autě kia, které po bočním střetu s jiným osobním autem vyjelo ze silnice a narazilo do stromu.
Počet obětí dopravních nehod na jihu Čech je už po devíti měsících vyšší než za celý loňský rok, kdy zahynulo při haváriích 33 lidí. Bylo to nejméně za 63 let.