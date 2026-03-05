Modrého veterána, který vyjel ze silnice mezi Kunžakem a Lomy, řídil devětasedmdesátiletý muž. Při příjezdu záchranářů byl již mimo vozidlo a se zdravotníky komunikoval.
„Při havárii utrpěl lehká poranění v oblasti hlavy a dolní končetiny. Po základním ošetření a uložení do vakuové matrace byl přepraven na urgentní příjem nemocnice v Jindřichově Hradci,“ komentovala mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.
„Škoda je předběžně odhadnutá na 500 tisíc korun,“ sdělil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
U nehody zasahovali i hasiči z jindřichohradecké stanice. „Provedli protipožární opatření a zajistili vozidlo,“ upřesnil jejich roli mluvčí jihočeského sboru Vratislav Malý.
24. února 2026