Klasické svislé dopravní značení doplněné o výstražná světla, mírně omšelé značení přímo na vozovce, rychlost snížená na 30 kilometrů v hodině.
Ani tato opatření nestačí k tomu, aby řidiči dodávek, menších nákladních vozidel a karavanů nevjížděli pod dva mosty s výškou 2,5 metru pod železnicí a silnicí v Hradišťské ulici v Písku.
Poslední případ se stal v pátek pár minut po poledni, kdy se tam zaseklo užitkového vozidlo značky Iveco Daily. Jeho řidič jel od nákupní zóny na místní část Hradiště. Nehoda se obešla bez zranění, pouze s hmotnou škodou.
„Před měsícem, konkrétně 3. srpna, tam došlo k nehodě s totální škodou obytného karavanu tovární značky Fiat Ducato. I v tomto případě řidič nerespektoval dopravní značení upozorňující na velmi nízký profil mostní konstrukce a vjel pod viadukt,“ upozornil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
Při podjezdu řidiči zbyla jen kabina a podvozek. Vyvázl bez zranění, ale trosky obytné části byly rozházené po silnici. Musel pro ně dojet nákladní automobil s kontejnerem a odvézt je k likvidaci do tříděného odpadu.
Policejní mluvčí upozornil, že od začátku letošního roku se na tomto místě stalo už deset podobných nehod, jen v srpnu byly čtyři.
„Písečtí policisté upozorňují, že k zaseknutým dodávkám a další vozidlům tam vyjíždějí každý rok zhruba pětkrát. Letos je případů už dvakrát víc a do konce roku ještě zbývají skoro čtyři měsíce,“ uvedl Bajcura.