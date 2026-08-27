Tragická nehoda dnes na několik hodin uzavřela u Dasného na Českobudějovicku hlavní tah I/20, který vede z Českých Budějovic do Plzně. Čelně se tam srazila dvě vozidla. Dva lidé utrpěli zranění. Jeden z řidičů zemřel po převozu do nemocnice, informovala novináře mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.
"Po čelním střetu BMW s mercedesem zemřel krátce po transportu do nemocnice muž, který jel v mercedesu spolu s ženou," uvedla Krausová. Nehodu vyšetřují českobudějovičtí kriminalisté. Podle prvotních informací řidič BMW z neznámých příčin přejel do protisměru a střetl se s protijedoucím mercedesem. Řidič BMW byl ve vozidle sám.
Další muž a žena utrpěli středně těžká poranění. Oba byli po celou dobu při vědomí. Záchranáři je následně převezli také do českobudějovické nemocnice, uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.