Nehoda uzavřela zhruba na hodinu dálnici D3 u Soběslavi na Táborsku

Nehoda uzavřela dnes večer zhruba na hodinu dálnici D3 mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí na Táborsku ve směru na Prahu. Řidič vozu značky Volvo jel pravděpodobně příliš rychle, řekla dnes ČTK jihočeská policejní mluví Štěpánka Schwarzová. Provoz byl v místě nehody obnoven krátce před 20:45.
Nehoda se stal po 19:30. Vozidlo se převrátilo a skončilo mimo silnici. Záchranáři ošetřili jednu ženu, utrpěla lehká zranění. "Vzhledem k mechanismu nehody, kdy vůz skončil převrácený na boku, byla pacientka po vyšetření převezena k dalšímu vyšetření do táborské nemocnice," sdělila ČTK mluvčí záchranné služby Vojtěch Míra.
Schwartzová dodala, že řidiči by měli jezdit opatrně kvůli mokrým silnicím.