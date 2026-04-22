Při srážce vlaku s dodávkou se zranili dva nezletilí, pro jednoho letěl vrtulník

Nehoda se stala ve středu okolo sedmé hodiny ráno. Objížďka vede přes Putim.
Řidič riskoval na přejezdu, od srážky s projíždějícím vlakem ho dělily centimetry
Nikdo z cestujících ve vlaku nebyl při srážce zraněný. Ve vozidle cestovali tři lidé. Jednatřicetiletý řidič dodávky byl po ošetření záchranáři ponechaný na místě. Podle záchranářů jeho stav nevyžadoval převoz do nemocnice.
U nehody pomáhala lékařská i záchranářská posádka z Písku. Dva nezletilí spolujezdci zamířili do nemocnice. Jednoho z nich transportoval vrtulník.
„Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byli transportováni ve stabilizovaném stavu,“ přiblížila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.