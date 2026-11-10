Mezi stanicemi Čejetice a Ražice došlo ke střetu vlaku se stromem, který zasahoval do kolejiště, informoval nejprve před 14. hodinou mluvčí Správy železnic Martin Kavka.
Později upřesnil, že podle zjištění na místě šlo o konce větví a křoví z náletového stromu, které zasahovaly do profilu trati. „Nedošlo ke škodě, hasiči větve odstranili,“ uvedl Kavka.
Na místě zasahovali hasiči Správy železnic, profesionální hasiči z Písku a dobrovolná jednotka z Kestřan. Provoz v úseku byl od 13.45 do 15.15 hodin zastavený.
Písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová doplnila, že se větve dostaly na koleje pravděpodobně při práci v lese. „Ve vlaku jelo sedm cestujících a strojvedoucí. Nikomu se nic nestalo,“ řekla Čuřínová Ingrišová.